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ЗСУ звільнили частину території біля Вербового – Федоров

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ звільнили частину території біля Вербового – Федоров
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки
фото: Facebook/Генштаб

Неподалік Вербового українські бійці відвоювали у росіян пів кілометра території

У районі Вербового Запорізької області українські захисники відвоювали у російських загарбників пів кілометра території. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки. Так, неподалік Вербового українські бійці відвоювали у росіян пів кілометра території.

Неподалік Вербового українські бійці відвоювали у росіян пів кілометра території
Неподалік Вербового українські бійці відвоювали у росіян пів кілометра території
фото: deepstatemap.live

«Наші воїни протистоять російській армії в надскладних умовах. Пам'ятаємо про це і максимально допомагаємо ЗСУ», – наголосив він.

Нагадаємо, армія російських загарбників зазнає великих втрат у Кринках на лівому березі Дніпра. 

Як стало відомо, десантники РФ та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

До слова, триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.

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Теги: війна ЗСУ Запорізька область окупанти Іван Федоров

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