ЗСУ звільнили частину території біля Вербового – Федоров
Неподалік Вербового українські бійці відвоювали у росіян пів кілометра території
У районі Вербового Запорізької області українські захисники відвоювали у російських загарбників пів кілометра території. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За словами Федорова, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки. Так, неподалік Вербового українські бійці відвоювали у росіян пів кілометра території.
«Наші воїни протистоять російській армії в надскладних умовах. Пам'ятаємо про це і максимально допомагаємо ЗСУ», – наголосив він.
Нагадаємо, армія російських загарбників зазнає великих втрат у Кринках на лівому березі Дніпра.
Як стало відомо, десантники РФ та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
До слова, триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.
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