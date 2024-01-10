«Укроборонпром» розпочав співпрацю з оборонними компаніями Литви

«Укроборонпром» розпочинає партнерство з NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і Dmexs

Литовські компанії створюють приціли, тепловізійні сучасні системи дистанційного ініціювання підриву, засоби РЕБ

Державний концерн «Укроборонпром» розпочинає партнерство з інноваційними оборонними компаніями Литви. Ідеться про NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і Dmexs. Про це пише пресслужба концерну.

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Чотири литовські компанії створюють приціли, тепловізійні сучасні системи дистанційного ініціювання підриву, засоби РЕБ і зв’язку тощо.

Листи про наміри партнерства підписали 10 січня в межах візиту у Вільнюс президента Володимира Зеленського.

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«Ми продовжуємо працювати над поглибленням співпраці вітчизняної оборонки з інноваційними іноземними компаніями, зокрема у сфері РЕБ і безпілотних систем», – зазначив гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.

Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, президент України Володимир Зеленський поїхав до Литви.

До слова, Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро, а також анонсувала нові поставки на січень та лютий. За словами президента Литви, в січні його країна відправить Україні боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери М577.