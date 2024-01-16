«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
Симоньян розповіла про плани Росії
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що нова світова війна розпочнеться обов'язково. І, на думку прибічниці Путіна, з майже вичерпною часткою ймовірності – саме на Близькому Сході. Журналістка наголосила, що за цією війною Росія «просто спостерігатиме». Про це вона повідомила у своєму Telegram-акаунті.
Симоньян вважає, що можливий початок третьої світової війни нібито залежить від того, чи Вашингтон вважає за потрібне вести війну перед виборами президента США чи ні. Також у пропагандистки виникло питання, що вважати третьою світовою. «У нас ось заведено називати «нульовою світовою» Кримську війну, хоча вона велася жменькою країн і в межах одного материка. Тоді як Семирічна війна, що сталася століттям раніше, вирувала по всій Європі, і в Індії, і в Канаді, і на Філіппінах, і брали в ній участь не тільки всі держави, але навіть індіанські племена. Чому нульова світова – не вона, для мене загадка. Ми брали участь в обох, до речі. Одну програли, в іншій узяли Берлін. А за цією ми просто спостерігатимемо. І слава Богу», – написала Симоньян.
Пропагандисти радіють міжусобицям Ірану та США. Так, російський журналіст та депутат Андрій Медвєдєв взявся аналізувати конфлікт: «Війна з Іраном не буде війною тільки з ним. Це буде більшою чи меншою мірою війна з державами, залученими до його орбіти впливу. Чи готові США до такого? І до того, що Іран має неявний союзник у вигляді Китаю?».
«США, звісно, здатні задавити Іран. Але це може стати останньою перемогою Америки. Занадто дорого обійдеться. Америка не розпадеться, але й перемагати більше не зможе. Та й воювати. Та й ще. Хусити. Що з ними робити західна коаліція явно не розуміє. А Іран трохи, ну зовсім небагато, сильніше буде», – переконаний пропагандист.
Нагадаємо, корпус ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Унаслідок «жорсткого бомбардування» аеропорт Ербіля припинив свою роботу. Постраждалих серед американських військових немає, проте атака призвела до загибелі людей у місті Ербіль.
Зауважимо, США відреагували на удар Ірану по іракському місту Ербіль.
Крім того, у цьому регіоні нещодавно коаліція країн на чолі з США та Британією завдали ударів по єменських хуситах, яких підтримує Іран. Це зробили з метою недопущення атак хуситів по кораблях у Червоному морі, які блокують морську торгівлю.
Коментарі — 0