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На Авдіївському напрямку ЗСУ провели понад 20 важких боїв – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Авдіївському напрямку ЗСУ провели понад 20 важких боїв – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень

Триває 687-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом протягом доби ворог завдав три авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Клюси, Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Голишівське, Садки, Запсілля, Степок, Їздецьке Сумської області; Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими захисниками відбито шість атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дев'ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них: Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області як Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема: Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них: Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали: Берислав, Херсон, Станіслав Херсонської області та Солончаки Миколаївської області, також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів:Тягинка, Іванівка, Кринки, Велетенське Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління та складу боєприпасів противника.

Нагадаємо, ворог продовжує наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, проте українські воїни міцно тримають оборонні рубежі та завдають росіянам значних втрат.

До слова, російська армія останнім часом в атаках на війні в Україні втрачає набагато більше танків, ніж вона могла б замінити навіть за найоптимістичнішого промислового сценарію. Все це означає, що у росіян можуть закінчитися танки.

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Теги: війна Генштаб окупанти Авдіївка ЗСУ

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