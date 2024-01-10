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У Херсоні затримано колаборантку, яка змушувала місцевих отримувати громадянство РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Херсоні затримано колаборантку, яка змушувала місцевих отримувати громадянство РФ
Колаборантка змушувала місцевих жителів оформлювати російське громадянство
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Колаборантка виконувала завдання Кремля щодо примусової «інтеграції» нормативно-правової бази регіону під стандарти РФ

СБУ затримала у Херсоні колаборантку, яка під час окупації міста примусово паспортизувала пільговиків. Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, колишня працівниця соціальної сфери під час окупації Херсона підтримала російську владу та увійшла до керівництва управління праці та соцзахисту РФ. У серпні 2022 року її призначили «начальником отдела обслуживания льготных категорий граждан управления труда и социальной политики города Херсона», яке пізніше було перейменоване на «управление труда и социальной политики Херсонского городского округа».

Зазначається, що на цій посаді колаборантка виконувала завдання Кремля щодо примусової «інтеграції» нормативно-правової бази регіону під стандарти російського законодавства. Крім того, вона організовувала переведення соцвиплат на рублі РФ.

«Також колаборантка змушувала місцевих жителів оформлювати громадянство країни-агресора, а у разі відмови – погрожувала скасуванням будь-яких соціальних нарахувань. Найбільше від злочинних дій фігурантки потерпали самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші представники пільгових категорій населення», – інформують в СБУ.

Після звільнення міста зрадниця змінила місце проживання, щоб уникнути правосуддя.

Нагадаємо, фейковий директор Херсонської обласної філармонії Володимир Яценко отримав звання «Заслужений працівник культури Російської Федерації».

Раніше стало відомо, що соратниці гауляйтера окупованого Криму Ані Григорян оголошено про підозру. Зокрема, вона причетна до підготовки дітей до війни проти України.

Як повідомлялося, співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність семи чиновників-колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території України. Серед них – соратниця Аксьонова, яка закликала кримчан вступати до лав збройних сил Росії.

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Теги: війна СБУ колабораціонізм Херсон російські агенти

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