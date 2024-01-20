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ЗСУ вказали ділянки, на яких окупанти зосередили штурмові дії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ вказали ділянки, на яких окупанти зосередили штурмові дії
Сили оборони завдали потужних ударів по районах зосередження противника
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти в основному проводять атаки піхотою

Після тижня значної активності ворожої авіації в  операційній зоні ОСУВ «Таврія» за останню добу російські окупанти не завдали жодного авіаудару. Натомість здійснили три ракетних удари із ЗРК С-300 по Донеччині та продовжують активно застосовувати артилерію. Про це повідомив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. 

За його даними, штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці та Новомихайлівці. «В основному це атаки піхотою, майже без задіяння бронетехніки», – уточнив Тарнавський.

Загалом, в операційній зоні ОСУВ «Таврія» за добу ворог провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли.

«Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було три - західніше Вербового», – повідомив Тарнавський.

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ «Таврія» за останню добу склали:

  • у живій силі 356 осіб,
  • 13 одиниць військової техніки: дві артсистеми, три БпЛА, три автомобілі та п’ять одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися в лісовому масиві на схід від Табаївки (приблизно за 25 км на південний схід від Куп'янська). Українські війська нещодавно відновили обмежені позиції на лінії Куп'янськ-Сватове на південний схід від Куп'янська. 

Теги: війна ЗСУ окупанти Авдіївка Запорізька область

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