Падіння Іл-76. Розвідка прокоментувала заяви РФ щодо обміну полонених

Розвідка прокоментувала твердження російської сторони, яка заявляла, що обмін полоненими не відбувся саме через збиття російського літака Іл-76

Розвідка не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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Розвідка прокоментувала твердження російської сторони, яка заявляла, що обмін полоненими не відбувся саме через збиття російського літака Іл-76, який нібито перевозив українських полонених.

«Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці. Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Білгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому», – йдеться в повідомленні.

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Як заявили в пресслужбі розвідки, Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом.

«Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави», – додала пресслужба ГУР.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

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Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими.

До слова, на опублікованих відео з місця, де впав літак РФ, жодних фрагментів тіл навколо не виявлено.

Раніше Генштаб ЗСУ зазначив, що Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.