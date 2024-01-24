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Падіння Іл-76. Розвідка прокоментувала заяви РФ щодо обміну полонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Падіння Іл-76. Розвідка прокоментувала заяви РФ щодо обміну полонених
фото з соцмереж

Розвідка прокоментувала твердження російської сторони, яка заявляла, що обмін полоненими не відбувся саме через збиття російського літака Іл-76

Розвідка не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Розвідка прокоментувала твердження російської сторони, яка заявляла, що обмін полоненими не відбувся саме через збиття російського літака Іл-76, який нібито перевозив українських полонених.

«Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці. Безпеку ж наших Захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Білгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому», – йдеться в повідомленні.

Як заявили в пресслужбі розвідки, Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом.

«Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави», – додала пресслужба ГУР.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76.  Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими.

До слова, на опублікованих відео з місця, де впав літак РФ, жодних фрагментів тіл навколо не виявлено.

Раніше Генштаб ЗСУ зазначив, що Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.

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Теги: війна полон літак обмін полоненими ГУР

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