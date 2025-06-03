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Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий
фото: Галина Лапіна/Facebook

В окремих районах Київщини очікуються град і шквали вітру 15-20 м/с

Сьогодні, 3 червня, вдень у Києві та області очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий). Зокрема, в окремих районах області очікуються град і шквали вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Також у столиці синоптики прогнозують мінливу хмарність, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, літня спека прийде до України 5 червня. Літо дебютує періодичними дощами у більшості областей України. Зустріч весни та літа пройде серед сонячної атмосфери – у столиці істотні дощі малоймовірні. Надалі – тепла погода. У вівторок – короткочасна свіжість до +19 градусів, та вже у четвер, 5 червня, у Києві очікується +28-30 градусів. 

Як відомо, через квітневі заморозки постраждали плодові, городні, розсада – те, що було рано висаджено і досягло фази цвітіння. Не було запилення, відбулося замерзання квіток, зав'язі – тому урожай плодових буде дуже низький, а деяких культур (абрикосів) майже не буде.

Теги: погода гроза Київщина Київ

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