Україну накриють дощі: прогноз погоди на 19 травня

Сьогодні, 19 травня по всій території України очікуються помірні дощі

У понеділок, 19 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікується, за даними синоптиків, вдень помірні дощі; у південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с; вдень у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13°. В Карпатах помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень близько 15°.

Синоптикиня Наталка Діденко раніше повідомила, що у понеділок, 19 травня потепліє, але в західних областях країни вже ж утримається прохолодна погода.

Зі слів синоптикині, у вівторок, 20 травня знову Україну накриє прохолодна погода та дощі. Вже в середу, 21 травня прийде «скромне» потепління, але воно може затриматись.