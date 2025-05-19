Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 19 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 19 травня
Прогноз погоди на 19 травня
фото: glavcom.ua

Сьогодні, 19 травня по всій території України очікуються помірні дощі

У понеділок, 19 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікується, за даними синоптиків, вдень помірні дощі; у південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с; вдень у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13°. В Карпатах помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 19 травня фото 1

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень близько 15°.

Синоптикиня Наталка Діденко раніше повідомила, що у понеділок, 19 травня потепліє, але в західних областях країни вже ж утримається прохолодна погода.

Зі слів синоптикині, у вівторок, 20 травня знову Україну накриє прохолодна погода та дощі. Вже в середу, 21 травня прийде «скромне» потепління, але воно може затриматись.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди вітер дощ погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 травня – День вишиванки в Україні
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 травня, 05:00
Прогноз погоди на 21 квітня
Пригріє до +26°, дощитиме тільки на заході країни: погода на 21 квітня
21 квiтня, 06:00
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні очікується мінлива хмарність: погода на 23 квітня
23 квiтня, 06:07
Прогноз погоди на 2 травня
Хмарно, місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня
2 травня, 06:00
Прогноз погоди на 3 травня
Мінлива хмарність, подекуди дощі: прогноз погоди на 3 травня
3 травня, 06:01
Прогноз погоди на 4 травня
В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 4 травня
4 травня, 06:00
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В більшості областях України без опадів: прогноз погоди на 8 травня
8 травня, 05:46
У Києві хмарно з проясненнями, дощ
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 травня
11 травня, 06:18
Прогноз погоди на 13 травня
Невеликі дощі, мінлива хмарність та до +15°: прогноз погоди на 13 травня
13 травня, 06:00

Події в Україні

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 19 травня
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 19 травня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
Вибори у Румунії, деталі про хворобу Байдена: головне за ніч
Вибори у Румунії, деталі про хворобу Байдена: головне за ніч
Лінія фронту станом на 18 травня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 травня. Зведення Генштабу
На війні проти України знищено відомого російського снайпера
На війні проти України знищено відомого російського снайпера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
83K
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
26K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
20K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
15K
Коаліція охочих, охочих до чого? Литовський політик написав нищівну статтю про європейських союзників України

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua