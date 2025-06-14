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В Україні дощитиме: прогноз погоди на 14 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні дощитиме: прогноз погоди на 14 червня
Прогноз погоди на 14 червня
фото: glavcom.ua

13-15 червня в Україні, крім північних та більшості західних областей, надзвичайна пожежна небезпека

У суботу, 14 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на півдні країни до 25°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 14 червня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°;
у Києві вночі 12-14°, вдень 18-20°.

Україну накрило похолодання. Однак воно триватиме недовго.

«Не поспішайте нарікати на градуси, вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне тепло», – йдеться у прогнозі.

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Теги: прогноз погоди пожежна небезпека

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