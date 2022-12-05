В Україні лунає сигнал тривоги (карта)

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття

Станом на 13:10 у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу. Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.