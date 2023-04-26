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Військові повідомили, скільки російських загарбників зараз воює проти України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові повідомили, скільки російських загарбників зараз воює проти України
Проведення наступальних дій з білоруського напрямку наразі виглядає вкрай малоймовірним
фото ілюстративне

Першочерговою метою ворога залишається Бахмут

Сумарно проти України наразі воюють близько 48 бригад та до 370 тис. військових РФ. Про це повідомляє Military Media Center.

«Росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави. Зокрема, ворог скеровує зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій.

Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк. За останніми даними, до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань», – йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, скільки російських загарбників зараз воює проти України фото 1

Як зазначається, загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

Довгострокові плани Кремля залишаються незмінними – силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів. «Для цього окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області:

  • першочерговою метою ворога залишається Бахмут, а саме встановлення повного контролю над цим містом;
  • також противник продовжуватиме спроби захопити інші міста регіону – Авдіївку та Мар’їнку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проведення наступальних дій з білоруського напрямку наразі виглядає вкрай малоймовірним.

Триває 427-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. 

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Теги: росія окупанти кордон озброєння ворог Бахмут війна

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