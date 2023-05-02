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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Ефект Бахмута для контрнаступу

glavcom.ua
Бої на Бахмутському відтинку мають як тактичне, так і стратегічне значення для всієї ситуації на Донбасі
фото: ЗСУ

ЗСУ «зв‘язали» ворога на Донбасі та створили передумови для контрнаступу

Бахмутський напрямок – один з трьох пріоритетних, на даний момент, для армії рф на Донбасі: саме тут ворог зосереджує ключові штурмові підрозділи, намагаючись прорвати оборону українських позицій. Але повністю захопити чи бодай оточити місто-фортецю росіянам досі не вдається, попри цілодобові атаки та обстріли.

На Бахмут окупанти тиснуть з трьох сторін: району Богданівки – Хромового та району Іванівського. Це – фланги українського угруповання.

Просування російських військ на цих напрямках дозволило б значно погіршити локацію Збройних Сил України в Бахмуті: через ці населені пункти проходять основні шляхи сполучення. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександро-Шультине.

Росіяни тиснуть на Бахмутський гарнізон ЗСУ з трьох сторін

В самому Бахмуті окупанти намагаються просунутися безпосередньо з центру до західної частини міста. Бої тривають в районі вул. Чайковського, Ювілейна, Леваневського та Толбухіна. У місті з російського боку діють найманці ПВК «Вагнер» та підрозділи 106-ї дивізії повітряно-десантних військ рф. Але взяти місто під контроль противнику не вдається.

За словами командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського, ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції.

Бої на Бахмутському відтинку мають як тактичне, так і стратегічне значення для всієї ситуації на Донбасі. На мою думку, це дало змогу Силам оборони вирішити чотири ключових завдання:

  1. За 9 місяців боїв на Донбасі в Україні встигли провести мобілізаційні заходи, збільшивши чисельність армії до мільйона;
  2. Встигли навчити особовий склад не лише на полігонах в Україні, але і на полігонах країн НАТО – йдеться про елементи опанування високотехнологічних зразків озброєння;
  3. Отримали зразки цього озброєння, причому йдеться про наступальні види;
  4. Встигли побудувати другу і третю лінії оборони та «утилізувати» значну кількість особового складу ворога, зокрема з ПВК «Вагнера».

Якщо казати про бої в районі Бахмута, це вирішення основних проблем – стримання наступу російських окупантів і створення передумов для українського контрнаступу.

За даними російської сторони, зокрема воєнного злочинця Пригожина, наразі в районі Бахмута концентрується три бригади ЗСУ. Більше того, сам Пригожин малює дуже страшні для російської сторони картини можливого контрнаступу ЗСУ в цьому напрямку, наполягаючи на тому, що через відсутність оборонних позицій окупаційної російської армії успішний контрнаступ української армії може призвести до військової катастрофи для російських окупантів.

Нагадаю, за неофіційними даними, Москва поставила собі черговий дедлайн із захоплення Бахмута – взяти місто вони прагнуть до 9 травня. На цьому відтинку фронту на Донбасі росія зосередила військо, яке чисельністю співмірне армії Чехії чи Угорщини: майже 30 тисяч солдатів.

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Теги: росія окупанти війна озброєння ПВК Вагнера Бахмут контрнаступ

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