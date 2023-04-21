У Києві та області вдруге за ніч пролунала повітряна тривога

Жителям Київщини слід негайно перейти в укриття

О 00:37 сирени повітряної тривоги пролунали в Київській області, а через дві хвилин поширилися і на столицю. Також тривогу оголошено в Чернігівській, Луганській областях та в Криму. У Нікопольському районі Дніпропетровщини фіксується небезпека артилерійських обстрілів.

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Київська обласна військова адміністрація заявила про загрозу атаки ворожих дронів.

«Київщина! Загроза атаки ворожих дронів. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу «повітряна тривога». Бережіть себе та близьких!», – йдеться в повідомленні.

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Мапа повітряних тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, завершилася 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.