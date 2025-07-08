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В Україні очікується сильна спека, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні очікується сильна спека, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 липня
Прогноз погоди на 8 липня
фото: glavcom.ua

На заході України очікуються дощі та грози

У вівторок, 8 липня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, у західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; температура вночі 15-20° (в Карпатах 12-17°), вдень 26-31°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень сильна спека 35-39°, у північних та Вінницькій областях 29-34°.

В Україні очікується сильна спека, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 липня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 17-22°, вдень 29-34°; У Києві вночі 20-22°, вдень 31-33°.

Протягом тижня, із 7 до 13 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва триває виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

У будинку-музей М. Заньковецької відбудеться презентація виставки «Від професіоналізму – до мрії» самодіяльної київської художниці Наталії Власенко. У театрі оперети 13 липня буде концерт до закриття 90-го сезону.  

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Теги: погода

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