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Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій
Мюзикл «Чикаго» на сцені Національної оперети України
фото: Національна оперета України/Facebook

У театрі оперети 13 липня буде концерт до закриття 90-го сезону

Протягом тижня, із 7 до 13 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва триває виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування». У будинку-музей М. Заньковецької відбудеться презентація виставки «Від професіоналізму – до мрії» самодіяльної київської художниці Наталії Власенко. У театрі оперети 13 липня буде концерт до закриття 90-го сезону.  

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 7-13 липня:

Зміст

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • 12 липня – лекція «Холодна революція: морозиво у гастрономічній культурі ранньомодерної Європи». Лекторка – Стефанія Демчук;
  • 13 липня – презентація книги «Сухі конфітюри способом київським»;
  • 13 липня – майстер-клас «Створюємо колаж «На колір і смак»;
  • до 20 липня – відкриття виставки «На фестини до Києва»;
  • до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;
  • до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Тіні старого Києва»

Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій фото 1

Виставка «Тіні старого Києва» відкриває місто, якого сучасні кияни вже не впізнають, але тіні якого назавжди залишаться у пам’яті поколінь і житимуть у творах мистецтва. Це затишні київські дворики, заплетені виноградом, бруковані вулиці середмістя, гасові міські ліхтарі, що нагадують про минуле, ще незабудовані краєвиди Києва та дніпровських схилів.

Експозиція поєднує живопис і графіку таких видатних українських митців як Василь Кричевський, Сергій Шишко, Людмила Морозова, Григоргій Світлицький, Федір Коновалюк та інших – митців, які сформували багатовимірне бачення архітектурної еволюції міста. У відвідувачів буде можливість не лише помилуватись містом на роботах художників, а й порівняти конкретні локації у минулому та зараз, скориставшись спеціальним QR-кодом.

Коли: Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 4-й поверх.

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 11, 12 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 13 липня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

Музей української діаспори:

  • 10 липня – 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);
  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • до 31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 липня – виставка «Українські обличчя зони».

Музей окупації Києва:

  • 12 липня – квест «Слідами давньої людини».

Музей Шолом-Алейхема:

  • до 20 липня – виставка творів київських митців «Образи Києва»;
  • до 22 липня – виставка «Тіні класики: мистецтво крізь алгоритми. Від Шолом-Алейхема до нейромережі. Частина ІІ».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • до 31 липня – виставка Tempo Primo.

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • до 12 липня – виставка Таїсії Баго.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 12 липня – презентація «Таємниці кольорового скла». Про художнє скло італійських майстрів;
  • 13 липня – концерт хору «Просвіта» «Ти несеш, столиця давня, мак червоний у руці».

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • до 14 липня – виставка скульптури та дизайнерських робіт Влада Ендурова.

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • 13 липня – кураторська екскурсія виставкою «Саїнська зозулька. Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ – ХХ століть»;
  • до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції НМДМУ;
  • до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;
  • до 31 липня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;
  • до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;
  • до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ–ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ.

Музей гетьманства:

  • 7 липня – тематична екскурсія Павлишин М.Г. «Гетьмани доби «Руїни»;
  • 12 липня – майстер-клас з гончарства з майстринею Софією Вербицькою «Виготовлення репліки каганця 18 ст.» з виставки «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле»;
  • протягом липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та Комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • 6-19 липня – виставка художнього змагання Art Fine Nation «Намалюй мені вірш» на поезію Ліни Костенко;
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • 8 липня – презентація виставки «Від професіоналізму – до мрії» самодіяльної київської художниці Наталії Власенко (виставка триватиме до 18 липня);
  • 9 липня – презентація виставки Володимира Зирянова «Як небо блакитне – нема йому краю, так душі почину і краю немає…» (виставка триватиме до 19 липня).

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • 9 липня – лекція Володимира Щибрі «Народний одяг тимчасово окупованих територій України»;
  • до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);
  • щочетверга – авторська екскурсія Олександри Сторчай виставкою «Окупована спадщина»;
  • до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;
  • до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

Музей книги і друкарства України:

  • упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової; 
  • упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;
  • продовження виставки українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.; 
  • продовження виставки «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;
  • упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена  210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії. 

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • 4-21 липня – до Дня українських миротворців проєкт «Там, де ми – там мир і спокій» (із фондів музею);
  • до 14 липня – до Дня Конституції України фотовиставка «Конституція України – оберіг державності».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

  • 12 липня – мелодрама «П’янке одкровення»;
  • 13 липня – мелодрама «Квіти на Оскар».

Музей видатних діячів української культури:

  • 12 липня – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець); 
  • 12 липня – тематична екскурсія М. Захаркіна «Тревел-блог Лесі Українки»;
  • 13 липня – мандрівка за лаштунки «Сила сценічного слова корифеїв українського театру». Веде К. Антонова-Колесник;
  • 13 липня – лекція з чаюванням «Балагули – байкери ХІХ століття або Нонконформістські студентські культури на шляху до Старої Громади». Лектор Л. Ольховська;
  • 13 липня – тематична екскурсія з чаюванням «Секрети театру корифеїв». Веде І. Федько;
  • щовівторка та щочетверга – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;
  • щосуботи – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»; 
  • на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House». 

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 10 липня – відкриття виставки Михайла Гуйди;
  • до 13 липня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;
  • до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;
  • до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;
  • до 30 листопада – початок музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Комунальний заклад виконавчого органу Київради (КМДА) «Аптека-музей»:

  • 8 липня – нова екскурсія-квест для школярів різних вікових груп «Знайди ліки з тварин»;
  • 11 липня – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;
  • до 31 липня – оглядові екскурсії музеєм.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;
  • до 14 вересня – «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;
  • щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;
  • щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

Державний політехнічний музей ім. Б. Патона при НТУУ КПІ: 

  • 9 липня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь». Оглядова екскурсія загальними розділами техніки;
  • 7-11 липня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ»;
  • 7-11 липня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;
  • 7-11 липня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: 075-130-77-75, (044) 204-85-17.

Театри

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

Дитячий простір «У світі казок»:

  • 9 липня – вистава «Пан Коцький», жартівлива опера;
  • 12 липня – вистава «Про вередливу гусеницю та закоханого черв’яка», романтична комедія;
  • 13 липня – вистава «Каракулі Каракуля», лірична фантазія.

Три кохання

Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій фото 2

Вистава присвячується 150-річчю від дня народження Лесі Українки, видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури, та 80-річчю від дня присвоєння нашому театру імені Лесі Українки.

Коли: 7 липня, 18:30

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Київський національний академічний театр оперети:

  • 9 липня – вистава «Чикаго»;
  • 10 липня – вистава «Чикаго»;
  • 13 липня – концерт до закриття 90-го сезону.

Запорожець за Дунаєм

Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій фото 3

На сцені Національної опери України «Запорожець за Дунаєм» вперше прозвучав у грудні 1934 року. За більш ніж вісімдесятирічну історію існування опери на київській сцені в ній співали майже всі провідні співаки України – М. Донець, І. Паторжинський, Є. Ценьов, М. Роменський, М. Частій, А. Кікоть, В. Грицюк, М. Шопша (Карась), М. Литвиненко-Вольгемут, О. Петрусенко, О. Жила, В. Любимова, В. Багацька (Одарка), М. Сокіл,  З. Гайдай, Н. Захарченко, М. Бем, О. Станіславова, Г. Шоліна, Т. Пономаренко, К. Радченко, З. Христич, Є. Колесник, Г. Ципола, Л. Забіляста (Оксана), М. Гришко, К. Лаптєв, М. Шостак, С. Козак, М. Шевченко, Ю. Гуляєв, Загребельний, А. Мокренко, Д. Гнатюк (Султан), Ю. Кипоренко-Доманський, В. Борищенко, В. Козерацький, П. Білинник, В. Тимохін, В. Третяк, А. Солов’яненко, С. Фіцич (Андрій).

Нова постановка опери «Запорожець за Дунаєм» на сцені Національної опери України йде у новій музичній та сценічній редакціях, але зберігає традиційні цінності цього невмирущого твору, акцентує увагу на найкращих творчих виявах музичної палітри С. Гулака-Артемовського.

Коли: 11 липня, 17:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 8 липня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
  • 9 та 11 липня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;
  • 10 липня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;
  • 12 та 13 липня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;
  • 12 та 13 липня – жарт на 1 дію «Шантрапа»;
  • 13 липня – моновистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки». Закриття 37-го театрального сезону.

Гуцулка Ксеня

Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій фото 4

У Театрі українського фольклору “Берегиня” відбудеться прем’єра вистави “Гуцулка Ксеня” в Києві за мотивами відомої оперети Я. Барнича. Етнічний українець приїжджає з самої Америки до Карпат, аби знайти собі наречену. Адже лише одруження з українською дівчиною відкриє йому шлях до спадку у мільйон доларів! Але що важливіше: справжні почуття чи багатство? 

Коли: 13 лмпня, 18:00

Місце проведення: Театр «Берегиня», вул І. Миколайчука 3Б.

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:

  • 7 липня – перегляди фільмів мовою оригіналу;
  • 10 липня – шлях до себе: методики самодопомоги;
  • 10 липня – жіноче коло Тані Срібної;
  • 10 липня – родзинки культури нашого міста;
  • 12 липня – розмовний клуб «English Speaking Club».

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 7 липня – стрим-бесіда з Іваном Братусем «Крок до свободи: підтримуємо євроатлантичний шлях України». На сторінці у Facebook Молодіжної бібліотеки; 
  • 8 липня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості чинним військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
  • 9 липня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
  • 9 липня – заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 11 липня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;
  • 10–25 липня – книжкова виставка до Дня Української Державності «Сила держави: єдність, свобода, майбутнє»;
  • протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;
  • щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;
  • щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською;
  • щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:

  • 1 липня – виставка-інформування «Архітектура – це візуальне мистецтво: будівлі говорять самі за себе», до Дня архітектури України.

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

7–13 липня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;

  • 7-10 липня – Всеукраїнська виставка декоративно-прикладного мистецтва «Де б я не була, не забуду дім». Кураторка – Світлана Філаткіна;
  • 7 липня – фестиваль «Тиждень австрійського кіно». Містичний фольк-горор «Лазня диявола», 18+;
  • 8 липня – ігротека «Настільні баталії: ігри для дорослих та дітей»;
  • 9 липня – фестиваль «Тиждень австрійського кіно». Біографічна спортивна драма «Виходячи за межі», 16+;
  • 11 липня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Кризи та ініціації: сімейні та особистісні (індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою);
  • 11 липня – онлайн-зустріч із поетом Олександром Строєм.

Бібліотека ім. В. Сосюри:

  • 8 липня – майданчик для культурного пізнавального дозвілля «Парк бібліотечного періоду». Читаємо вголос «Діти сьогодні – це світ завтра».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 8 липня – «Моя еко-бібліотека», бібліопізнайко «Комашине життя-буття» за книгами дитячих письменників України;
  • 10 липня – розмовний клуб «Говоримо українською», дискусія та історичний квест «Українська державність: формування, втрати, здобутки»;
  • 11 липня – бібліотерапія «Тихенько, я слухаю», голосні читання.

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 7-13 липня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії»;
  • 8 липня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;
  • 8 липня – літературна мандрівка в часі з Кирилом Булкіним – поетичні читання та творче спілкування;
  • 10 липня – перегляд художнього фільму в кінозалі.

Бібліотека № 150:

  • 10 липня – майстер-клас із НейроГрафіки – психоемоційна підтримка та розвантаження для ВПО та користувачів бібліотеки.

Бібліотека «Книголюб»:

  • 7-13 липня – виставка робіт народного та декоративного розпису «Доторкнись до краси...».

Бібліотека естетичного виховання:

  • 10 липня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;
  • 10 липня – розмовний клуб української мови «Читаємо рідною мовою»;
  • 10 липня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;
  • 7-13 липня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

Бібліотека ім. Остапа Вишні:

  • 8 липня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;
  • 13 липня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

7–13 липня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

  • етнографічний простір вишивки та побуту; 
  • киргизький куточок «Кут ене босогосу»; 
  • кімната-музей Д.М.Гнатюка;
  • виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; 
  • виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Бібліотека для дітей № 8:

  • 8 липня – народознавча бесіда «Родина, наче зірка єдина» (родинні традиції українців). 

Концерти

Арсен Мірзоян у Sosnovel

Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій фото 5

12 липня 2025 року у заміському комплексі відпочинку Sosnovel відбудеться концерт Арсена Мірзояна у Києві. Для Арсена Мірзояна у піснях завжди важлива справжність. Він розповідає про те, що було пережито, побачено на власні очі. Він не любить зайвих прикрас і співає так, як є. Як він відчуває. Можливо саме тому він один з найбажаніших гостей на позиціях наших військових. Арсен Мірзоян - людина, яка бере гітару та співає у окопі чи бліндажі. 

Коли: 12 липня, 20:00

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Sosnovel, вул. Київська 100, Воропаїв.

Максим Бородін

Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій фото 6

Максим Бородін запрошує на свій перший великий сольний концерт просто неба в Києві. 13 липня на літній терасі Gulliver – незабутній вечір музики, емоцій і прем’єр.

Максим Бородін – голос, який неможливо сплутати. Він починав з вуличних виступів, а сьогодні його пісні «Якби не ти», «Скажи мені», «Чайка», «Без тебе», «Не відпускай», «Зозуленька» звучать на всю країну та підкорюють серця.

Уперше наживо просто неба – головні хіти та абсолютно нові пісні, які ви почуєте першими.

Коли: 13 липня, 19:00

Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.

Стендапи 

Смішна Сімка

Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій фото 7

В понеділокиян та гостей Києва запрошують насолодитися непередбачуваним і, місцями, вульгарним гумором від крутих київських коміків, у закладі, розташованому в самому центрі нашої неосяжної столиці. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій матеріал.

  1. Паша Пінчук @pasha_pinchuk
  2. Андрій Бережко @andreyberezhko
  3. Дмитро Захарченко @thehard.chenko
  4. Ольга Кропива @olga.kropyva
  5. Микита Механіков @mekhanikov_
  6. Катерина Дубініна @kateryna_dubinina

Ведуча: Даша Білоцерковець @belotserkovets_dasha

Коли: 7 липня 19:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Вечір Імпровізації Богдана Письменка

Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій фото 8

Вечір Імпровізації Богдана Письменка – це незабутня подія для всіх,  живе спілкування та справжні емоції. Богдан Письменко талановитий комік з неперевершеним почуттям гумору, запрошує всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у його спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами.

Коли: 8 липня 19:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Теги: вистава концерт квартира бібліотека виставка мистецтво музей книги

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Правоохоронці викрили колишніх топпосадовців Мінрегіону на корупції
13 червня, 15:44
Гетманцев: Книга читається на одному диханні, але моментами змушує завмирати з думкою: «Точно!»
Гетманцев порадив українцям книжку, яка покращить життя
16 червня, 23:12
Найдешевша пропозиція на вторинному ринку одеської нерухомості – $6 тис.
Найдешевша квартира біля моря. Як купити житло в Одесі за $8 тис. нерухомість
13 червня, 15:30
Вікторія Муха очолює постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій
Депутатка Київради очолила головний музей столиці
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На виставці «Київ. Ритми» презентовано роботи Олексія Фіщенка із колекції Нацiонального музею «Київська картинна галерея»
Куди сходити у Києві 16-22 червня: дайджест культурних подій
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Кравченко стверджує, що розлучився з дружиною ще рік тому
Новий генпрокурор розповів про квартиру, дружину та чому не став директором НАБУ
22 червня, 20:37
Олексій Чернишов отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн
Хабар у вигляді 14,5 млн грн знижки на квартиру: Чернишов отримав підозру
23 червня, 17:31
Зловмисникам загрожує до восьми років в'язниці
На Запоріжжі поліцейський і адвокатка підозрюються у заволодінні квартирами померлих
2 липня, 06:54

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