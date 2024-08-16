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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала пів години
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 18:54 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики. «Почервоніли» схід і центр країни. 

Станом на 19:22 тривогу скасовано.

Мапа тривог має такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

 

Нагадаємо, у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. Станом на 0:51 в столиці оголошено відбій.

Також уночі під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. У Києві працювали сили ППО. Як повідомила згодом Київська міська військова адміністрація, внаслідок атаки окупантів обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Раніше стало відомо, що у ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними БпЛА типу «Shahed» та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

До слова, росіяни продовжують тактичне оточення українських військ на Покровському напрямі. Противник просунувся і, ймовірно, захопив Желанне та Орлівку.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога

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