Чим окупанти вночі атакували Україну: Повітряні сили повідомили деталі

У ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»

Повітряні сили знищили усі ворожі безпілотники

Російські війська вночі вчергове завдали удару по території України. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зокрема, у ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними БпЛА типу «Shahed» та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

Сили оборони знищили усі ворожі БпЛА у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. Станом на 0:51 в столиці оголошено відбій.

Збиті повітряні цілі РФ фото: Telegram/командувач Повітряних сил Микола Олещук

Також уночі під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. У Києві працювали сили ППО.

Як повідомила згодом Київська міська військова адміністрація, внаслідок атаки окупантів обійшлося без руйнувань і постраждалих.

До слова, росіяни продовжують тактичне оточення українських військ на Покровському напрямі. Противник просунувся і, ймовірно, захопив Желанне та Орлівку.