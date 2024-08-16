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У Києві пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві пролунали вибухи
У місті працює ППО
фото з відкритих джерел

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу БпЛА

Під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. У Києві працюєє ППО, повідомили Повітряні сили.

«Шахед в межах столиці! Робота ППО!» – йдеться в повідомленні.

Вибухи у столиці підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.

«Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» – написав міський голова.

Нагадаємо, у Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу БпЛА. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в напрямку Броварів.

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Теги: системи ППО вибух

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