У Києві пролунали вибухи
У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу БпЛА
Під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. У Києві працюєє ППО, повідомили Повітряні сили.
«Шахед в межах столиці! Робота ППО!» – йдеться в повідомленні.
Вибухи у столиці підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.
«Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» – написав міський голова.
Нагадаємо, у Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу БпЛА. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в напрямку Броварів.
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