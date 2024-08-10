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Окупанти знову атакували Херсонщину: є поранені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти знову атакували Херсонщину: є поранені
Внаслідок російського удару постраждав чоловік
фото: ілюстративне

Вночі російська армія вдарила з артилерії по Білозерській громаді

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини. Близько 22:00  росіяни завдали артилерійського удару по Білозерській громаді. Про це інформує Херсонська ОВА.

«Обстріли Херсонщини не припиняються. Близько десятої години вечора окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерській громаді. Медична допомога знадобилась 55-річному чоловіку, котрий потрапив під удар на подвір’ї власного будинку. В нього – поранення обличчя, плеча, стегна та живота», – йдеться в повідомленні.

Бригада швидкої допомоги доставила пораненого чоловіка до лікарні.

На жаль, це не перший випадок, коли мирні жителі Херсонщини стають жертвами російської агресії. Обстріли регіону тривають щодня, руйнуючи інфраструктуру та забираючи життя українців.

Нагадаємо, у низці областей України та місті Києві о 21:06 1 серпня була оголошена повітряна тривога.  «Почервоніли» схід, південь та північ країни,  а також місто Київ. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики. Згодом у Кропивницькому було чутно два вибухи

Теги: вибух армія місто населення поранення тривога

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