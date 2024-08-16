Атака на Київ: влада повідомила про наслідки
Росіяни запустили ударні БпЛА з району Курської області
Російські загарбники у ніч на 16 серпня знову запустили ударні безпілотники в бік Києва. Внаслідок атаки окупантів обійшлося без руйнувань і постраждалих. Про це повідомляє Київську міська військова адміністрація.
За інформацією Повітряних сил, з району Курської області, росіяни запустили ударні БпЛА. Столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за дві години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.
У Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Зокрема, за даними оперативного зведення, в столиці без руйнувань та постраждалих.
Варто зазначити, що останнім часом повітряні тривоги почастішали, напередодні їх було чотири за день. Зокрема, влада закликала не звикати до них, а ставитися до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя.
Нагадаємо, у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу БпЛА. Станом на 0:51 в столиці оголошено відбій.
До слова, уночі під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. У Києві працювали сили ППО.
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