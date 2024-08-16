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РФ, ймовірно, захопила кілька населених пунктів на Покровському напрямку: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ, ймовірно, захопила кілька населених пунктів на Покровському напрямку: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська за останній тиждень посилили атаки поблизу Кринок

Росіяни продовжують тактичне оточення українських військ на Покровському напрямі. Противник просунувся і, ймовірно, захопив Бажане та Орлівку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наземні наступи на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Стариці і Вовчанська. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Глибокого та поблизу Лук’янців, але ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Повідомляється, що російська авіація значно знизила активність на півночі Харківської області після того, як українські війська почали вторгнення в Курську область 6 серпня. 

Російські війська 15 серпня продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська атакували в районі Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Кругляківки, Берестового, Стельмахівки, Макіївки, Невського, і під Тернами.

Окупанти вели наступальні дії поблизу Сіверська в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки, Переїзного. 15 серпня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 

15 серпня російські війська просунулися поблизу Торецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що частини російського 109-го мотострілецького полку захопили Залізне. Російські джерела також стверджували, що російські війська просунулися в районі Північного, поблизу Нью-Йорка, у напрямку Пантелеймонівки. Однак ISW не знайшов підтвердження цих тверджень. 

Російські війська продовжують тактичне оточення українських сил на південний схід від Покровська і нещодавно підтвердили наступ у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 серпня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до Гродівки, Миколаївки, Желаного та Орлівки і, ймовірно, захопили Желанне та Орлівку.

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися поблизу та в межах Журавки і просунулися загалом на 5,24 кілометра в ширину вздовж фронту глибиною 2,2 кілометра в районі Журавка-Орлівка-Миколаївка-Желянне. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Іванівку. Також повідомлялося, що окупанти просунулися до Новогродівки і захопили Новоторецьке.

Війська РФ продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в північну Красногорівку і в центральну Костянтинівку.

Окупанти продовжували обмежені наступальні дії в західній Запорізькій області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські війська здійснили наземні атаки поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки.

15 серпня на східному (лівобережному) Херсонщині, в тому числі поблизу Кринок, тривали обмежені позиційні бойові дії. Ситуація на полі бою на північ від Кринок дуже складна, російські війська за останній тиждень посилили атаки поблизу Кринок.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року
Теги: фронт війна наступ окупанти

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