В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 20 хвилин

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 17:36 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 17:59 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, росіяни вчергове обстріляли Одесу. В результаті ракетного обстрілу загинуло 10 цивільних. Кількість поранених в Одесі зросла до 47 людей, серед них чотири дитини.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Сумах зросла до 11, з них двоє дітей.

До слова, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України. Наразі без електропостачання залишаються близько 220 тис. абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.