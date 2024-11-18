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В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 20 хвилин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 20 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

 

Станом на 17:36 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 17:59 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

 

Нагадаємо, росіяни вчергове обстріляли Одесу. В результаті ракетного обстрілу загинуло 10 цивільних. Кількість поранених в Одесі зросла до 47 людей, серед них чотири дитини.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Сумах зросла до 11, з них двоє дітей.

До слова, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України. Наразі без електропостачання залишаються близько 220 тис. абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.

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Теги: тривога

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