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Одесу обстріляли балістикою: під ударом житлові квартали, вісім загиблих, є поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Одесу обстріляли балістикою: під ударом житлові квартали, вісім загиблих, є поранені
скріншот відео

Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Атаку, ймовірно балістичними ракетами, переживає Одеса вдень 18 листопада.  Як передають кореспонденти «Думської», у різних районах міста було чути вибухи. Відомо про приліт у районі зі щільною житловою забудовою.
 
У місті є приліт, у небо здіймається величезний стовп диму. За непідтвердженою інформацією, ворог використовував ракету з касетною частиною. 

В Одесі вісім загиблих, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Внаслідок ракетної атаки є жертви та поранені, повідомив губернатор Олег Кіпер. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Нагадаємо, російські війська вдарили по житлових будинках в Одесі 18 листопада. Вже відомо про загиблих та поранених.  

Теги: дитина ворог інфраструктура Олексій Гончаренко Одеса

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