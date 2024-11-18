Одесу обстріляли балістикою: під ударом житлові квартали, вісім загиблих, є поранені

Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Атаку, ймовірно балістичними ракетами, переживає Одеса вдень 18 листопада. Як передають кореспонденти «Думської», у різних районах міста було чути вибухи. Відомо про приліт у районі зі щільною житловою забудовою.



У місті є приліт, у небо здіймається величезний стовп диму. За непідтвердженою інформацією, ворог використовував ракету з касетною частиною.

Росія вдарила по житлових будинках в Одесі. Є загиблі та поранені pic.twitter.com/c6YFTJX9sE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 18, 2024

В Одесі вісім загиблих, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Попередньо, внаслідок російської російської атаки по Одесі 8 загиблих та 18 поранених - ОВА

Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані. pic.twitter.com/1sErJzSAbw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 18, 2024

Внаслідок ракетної атаки є жертви та поранені, повідомив губернатор Олег Кіпер. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Нагадаємо, російські війська вдарили по житлових будинках в Одесі 18 листопада. Вже відомо про загиблих та поранених.