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У Дніпрі після атаки окупантів вже троє зигиблих, поранені діти

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Дніпрі після атаки окупантів вже троє зигиблих, поранені діти
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами
Фото: Дніпропетровська ОВА

В ніч з 25 на 26 жовтня росіяни атакували ракетами Дніпро та низку регіонів

Росіяни вдарили по житловому кварталі Дніпра. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про загибель двох жінок, пізніше він зазначив, що загалом у місті трьох людей вбили російські ракети. 

За останньою інформацією, рятувальні роботи у Дніпрі продовжуються. Наразі відомо про трьохи загиблих та про 14 постраждалих, 4 з них – діти.

Моніторингові місцеві канали показали наслідки ударів росіян по місту. Очевидці заявили, що у Дніпрі жахлива ситуація після «прильотів». У житлових кварталах потрощені автомобілі, вітрини магазинів та житлові будинки.

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Наслідки ракетного удару по Дніпру
Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, повітряну тривогу у Києві та низці регіонів оголосили о 00:10. Відбій був оголошений о 01:15. Раніше, о 20:55 у Києві вже була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. 

До слова, мер Києва Віталій Кличко повідомив про одну загиблу людину у місті внаслідок ворожого удару безпілотниками.

Нагадаємо, в Україні у п’ятницю, 25 жовтня, оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Кинджал. Об 11:57 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій ракетної загрози.

Раніше стало відомо, що противник протягом минулої доби завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаційних ударів із застосуванням 106 КАБів, понад 600 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Повідомлялось, що під час повітряної тривоги не лише у Дніпрі, але і в Запоріжжі пролунали вибухи.

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Теги: Дніпро озброєння тривога росіяни війна обстріл

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