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Хмельниччина пережила найдовшу повітряну тривогу. Деталі від влади

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хмельниччина пережила найдовшу повітряну тривогу. Деталі від влади
Сили ППО знищили 10 ворожих безпілотників над Хмельниччиною
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль

Сьогодні, 28 жовтня, була найдовша повітряна тривога для Хмельниччини за весь час повномасштабної війни. Її тривалість становила 11 годин. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За даними глави регіону, за ці 11 годин наші сили ППО знищили 10 ворожих безпілотників.

«Точне місце падіння уламків встановлюється. Станом на цю годину повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило», – зазначив Тюрін.

Унаслідок атаки пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль. На місцях події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що в ніч на 28 жовтня ворог атакував Київщину ударними БпЛА – у регіоні лунали вибухи. Тривога тривала близько 13 год.

Як повідомлялося, у Житомирській області в ніч на понеділок, 28 жовтня, через падіння уламків збитого російського безпілотника виникла пожежа в одному з населених пунктів Житомирського району. Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначила, що внаслідок падіння безпілотника загорівся дерев'яний житловий будинок, вогонь від якого перекинувся на шлакоблочну господарську будівлю. Пожежу вдалось ліквідувати лише під ранок.

Крім того, сьогодні, 28 жовтня, російські війська завдали авіаційного удару безпілотниками по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району.

Також уночі російські сили обстріляли центр Херсона. Внаслідок атаки ворога загинули двоє людей, також четверо отримали поранення, зокрема 13-річний хлопчик. 

До слова, унаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина.

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Теги: Хмельниччина війна безпілотник тривога дрон

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