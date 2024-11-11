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У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95: зафіксовано пуски крилатих ракет (оновлено)

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95: зафіксовано пуски крилатих ракет (оновлено)

Громадян закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги

У понеділок вранці Повітряні сили поінфомували, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС. Вже о 6:25 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками.

«Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря», – попередили ПС.

Разом із тим закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Станом на 07:50 з’явилося повідомлення, що МіГ-31К здійснили пуски ракет.

Нагадаємо, у Києві 11 листопада повітряна тривога тривала понад чотири години.

Теги: росія війна тривога Повітряні сили ЗСУ

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