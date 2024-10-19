Внаслідок падіння уламка БпЛА в Києві травмовано жінку – Кличко

У Києві під час тривоги уламок дрона травмував жінку

Тривога в столиці тривала близько чотирьох годин

Вночі у низці областей, а також у столиці України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки БпЛА в одному із районів міста поранили жінку.

«У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону», – заявив Кличко.

Також він зазначив, що пошкоджень у будинку, де мешкає жінка, не виявлено. Наразі встановлюється інформація про інших постраждалих та про наслідки нічної атаки «Шахедами».

Нагадаємо, повідомлялось, що вночі 18 жовтня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Повідомлялось, що БпЛА прямували у напрямку різних регіонів України, зокрема, були вони і на Киїівщині.

До слова, аналітик та співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула заявив, що у Курській області російські сили використовують дрони, які добре протистоять українським засобам радіоелектронної боротьби і мають високу точність ударів.

Нагадаємо, два дні назад на Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок.