У Києві знову лунає повітряна тривога

Російські безпілотники атакували Київ

У суботу, 2 листопада о 10:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. О 10:55 пролунав відбій.

Однак о 11:49 у Києві втретє за 2 листопада пролунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що БпЛА перебувають в північній частині Київщини, курс західний.

Карта повітряних тривог станом на 11:52 має такий вигляд:

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа.

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА.