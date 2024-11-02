У Києві знову лунає повітряна тривога
Російські безпілотники атакували Київ
У суботу, 2 листопада о 10:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. О 10:55 пролунав відбій.
Однак о 11:49 у Києві втретє за 2 листопада пролунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що БпЛА перебувають в північній частині Київщини, курс західний.
Карта повітряних тривог станом на 11:52 має такий вигляд:
Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа.
Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.
Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА.
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