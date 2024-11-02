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У Києві знову лунає повітряна тривога

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві знову лунає повітряна тривога
колаж: glavcom.ua

Російські безпілотники атакували Київ

У суботу, 2 листопада о 10:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. О 10:55 пролунав відбій.

Однак о 11:49 у Києві втретє за 2 листопада пролунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що БпЛА перебувають в північній частині Київщини, курс західний.

Карта повітряних тривог станом на 11:52 має такий вигляд:

У Києві знову лунає повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. 

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Теги: росія Київ війна Київщина Україна безпілотник тривога росіяни Повітряні сили ЗСУ

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