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Фото дня: понівечена уламком дрона квартира нагадує фільм жахів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Фото дня: понівечена уламком дрона квартира нагадує фільм жахів
Від помешкання не залишилося живого місця
фото: ДСНС Києва

 Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків

Крізь розтрощену покрівлю і зруйновану стелю видніється блакитне небо. Саме такий вигляд тепер має вщент зруйнована квартира від уламку російського дрона у багатоповерхівці в одному із районі столиці. 

На оприлюдненому рятувальниками фото видно, що від помешкання не залишилося живого місця. Зруйновані каркасні конструкції звисають зі стелі, вікон нема, стіни потрощені, з покрівлі стирчать проводи. Людське помешкання нагадує тепер декорації із фільму жахів. 

Фото дня: понівечена уламком дрона квартира нагадує фільм жахів фото 1

Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали.

Фото дня: понівечена уламком дрона квартира нагадує фільм жахів фото 2

Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА. 

На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків. 

Теги: Київ армія квартира тривога дрон

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