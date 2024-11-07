Фото дня: понівечена уламком дрона квартира нагадує фільм жахів

Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків

Крізь розтрощену покрівлю і зруйновану стелю видніється блакитне небо. Саме такий вигляд тепер має вщент зруйнована квартира від уламку російського дрона у багатоповерхівці в одному із районі столиці.

На оприлюдненому рятувальниками фото видно, що від помешкання не залишилося живого місця. Зруйновані каркасні конструкції звисають зі стелі, вікон нема, стіни потрощені, з покрівлі стирчать проводи. Людське помешкання нагадує тепер декорації із фільму жахів.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали.

Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА.

На відео Соломʼянський район після російської атаки. Вибиті вікна, потрощені автівки, зруйновані будівлі та повсюди лежать уламки pic.twitter.com/WC2YWiSdYn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2024

На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків.