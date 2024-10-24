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Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Основні події ночі
фото з відкритих джерел

На аеродромі окупантів в Криму вночі трапились вибухи

Окупани вночі скаржились на атаку невідомих об'єктів в Криму на авіабазу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

Окупанти жаліються на вибухи біля Севастополя та Бельбеку

У ніч на 24 жовтня в тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в районах Севастополя, Балаклави та Бельбеку, де розташований військовий аеродром російських сил. Працювала російська протиповітряна оборона (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал «Кримський вітер» та окупаційного «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва.

Перші вибухи на захопленому півострові пролунали приблизно о 01:20. Пізніше представники окупаційної влади оголосили про роботу ППО, стверджуючи, що це була відповідь на ракетну атаку.

У Києві неодноразово лунала тривога вночі

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

У Києві вночі двічі оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. Повітряні сили повідомляли про роботу ППО в столиці.

Байден поки не змінив позиції щодо ударів України вглиб Росії – Білий дім

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Президент США наразі не змінив своєї позиції щодо надання Україні дозволу використовувати західну далекобійну зброю для ударів по об'єктах углибині Росії, незважаючи на дані розвідки про переміщення північнокорейських військ до РФ.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі у відповідь на запитання журналістів у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«По-перше, ми уважно стежимо за цим», – зазначив він, коментуючи повідомлення про переміщення підрозділів КНДР на територію Росії.

Туреччина завдала авіаударів по об'єктах курдів Сирії та Іраку після теракту в Анкарі

Турецькі збройні сили здійснили удари по об'єктах Робітничої партії Курдистану (РПК), що знаходяться на півночі Іраку та Північної Сирії. Операція була проведена після атаки, що сталася 23 жовтня на офіс аерокосмічної компанії TUSAŞ в турецькій провінції Анкара. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

У заяві Міністерства оборони Туреччини зазначено, що авіаудари по «терористичних об'єктах на півночі Іраку та Сирії» були здійснені з метою зупинити атаки на населення та сили безпеки країни шляхом ліквідації PKK/KCK та інших терористичних угруповань.

Ердоган зустрівся з Путіним: говорили про Україну

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся в Казані із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони поговорили про ситуацію в Україні, проте, деталі розмови не розголошуються. 

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Теги: тривога

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