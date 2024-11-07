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Унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено будівлі та техніку «Київавтодору»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено будівлі та техніку «Київавтодору»
На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами
фото: ДСНС

Потерпілих серед працівників немає

Унаслідок ворожої атаки БпЛА на столицю у ніч на 7 листопада, пошкоджень зазнали будівлі та техніка «Київавтодору». Про це повідомляє комунальна корпорація.

«Через падіння уламків пошкоджена адміністративна будівля, складське приміщення та сім одиниць спеціалізованої техніки», –й деться у повідомленні.

У КК «Київавтодор» зазначили, що потерпілих серед працівників немає, підприємство працює у звичному режимі.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали.

Унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено будівлі та техніку «Київавтодору» фото 1

Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА. 

На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків. 

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Теги: напад Київавтодор місто тривога дрон

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