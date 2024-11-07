Унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено будівлі та техніку «Київавтодору»

На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами

Потерпілих серед працівників немає

Унаслідок ворожої атаки БпЛА на столицю у ніч на 7 листопада, пошкоджень зазнали будівлі та техніка «Київавтодору». Про це повідомляє комунальна корпорація.

«Через падіння уламків пошкоджена адміністративна будівля, складське приміщення та сім одиниць спеціалізованої техніки», –й деться у повідомленні.

У КК «Київавтодор» зазначили, що потерпілих серед працівників немає, підприємство працює у звичному режимі.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали.

Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА.

На відео Соломʼянський район після російської атаки. Вибиті вікна, потрощені автівки, зруйновані будівлі та повсюди лежать уламки pic.twitter.com/WC2YWiSdYn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2024

На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Унаслідок атаки безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків.