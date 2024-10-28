На Київщині тривога тривала 13 годин: стали відомі наслідки атаки

Унаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок

У ніч на 28 жовтня ворог атакував Київщину ударними БпЛА – у регіоні лунали вибухи. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає», – поінформував він.

За словами начальника КОВА, в одному з районів області внаслідок падіння уламків був пошкоджений приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також загорівся трав’яний настил. Пожежу оперативно було ліквідовано.

Нагадаємо, повітряна тривога у регіоні була оголошена у неділю о 20:53, вона тривала біля 13 год.

Як повідомлялося, у Житомирській області в ніч на понеділок, 28 жовтня, через падіння уламків збитого російського безпілотника виникла пожежа в одному з населених пунктів Житомирського району. Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначила, що внаслідок падіння безпілотника загорівся дерев'яний житловий будинок, вогонь від якого перекинувся на шлакоблочну господарську будівлю. Пожежу вдалось ліквідувати лише під ранок.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, російські війська завдали авіаційного удару безпілотниками по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району.