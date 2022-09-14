В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Зафіксовано активність ворожої авіації

У багатьох областях лунають сирени. Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Сигнал тривоги звучить по всій країні через активність стратегічної авіації ворога. Можливі пуски ракет.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.