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Ворог обстріляв Дніпропетровщину: люди лишилися без води та світла (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог обстріляв Дніпропетровщину: люди лишилися без води та світла (фото)
Окупанти гатили по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії
фото: Сергій Резніченко

Рашисти випустили по Нікопольщині 75 снарядів

Російські загарбники тричі обстріляла Нікопольський район, випустивши 75 снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«На Нікопольщині знову було гаряче від російських снарядів… Ворог обстріляв район тричі за ніч. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих», – написав він.

За його словами, сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджені до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже 3 000 родин. Частину уже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі.

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У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: війна Дніпропетровщина

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