В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт Міг-31 з території Білорусі.

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Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

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Нагадаємо, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупвнтів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка