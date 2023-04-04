Ворог обстріляв Донеччину касетними боєприпасами та ракетами, є загиблі (фото)

За добу на Донеччині знищено та пошкоджено 17 цивільних об’єктів

В Авдіївці ворог обстріляв автобус, одна людина загинула, ще одна – травмована

Російські загарбники за минулу добу завдали 18 ударів по Донеччині. Є загиблі й поранені. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

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«Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Залізне, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Торське, Новоукраїнка. Війська РФ били по мирному населенню із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії, мінометів», – йдеться в повідомленні.

Знищено та пошкоджено 17 цивільних об’єктів – шість житлових будинків, лікарню, будівлю шахти, торгівельний комплекс, адмінбудівлі, автобус, автомобілі. Дві ракети «С-300» окупанти спрямували по Торецьку, поцілили в будівлю шахти, вбили цивільних.

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З «Ураганів» окупанти накрили Курахове. Руйнувань зазнали лікарня, торговельний комплекс, об’єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило.

В Авдіївці ворог обстріляв автобус, одна людина загинула, ще одна – травмована. Внаслідок артилерійських атак маємо вбитого у Торському та пораненого у Новоукраїнці.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Очільник місцевої ОВА Павло Кириленко зазначив, що уночі росіяни завдали потужних ударів по Курахівській громаді – застосували артилерію, зокрема касетні боєприпаси, та ракети. У місті пошкоджено торговельний комплекс, Укрпошту, Укртелеком, лікарню та декілька багатоповерхівок. На щастя, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупвнтів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка