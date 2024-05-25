Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала менш ніж пів години
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації
Приблизно о 13:45 на Київщині залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека оголошувалася в низці північних, центральних і східних областей. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації.
«Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північному-сході. Загроза застосування авіаційних засобів ураження», – йшлося в повідомленні.
Мешканцям «почервонілих» областей слід було перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.
О 13:56 повітряна тривога дісталася до Києва. Повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку
Мапа тривог станом на 13:56 мала такий вигляд:
Нагадаємо, триває 822-й день повномасштабної війни в Україні.
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