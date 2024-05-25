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Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала менш ніж пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала менш ніж пів години
Небезпека оголошувалася в низці північних, центральних і східних областей
ілюстрація: glavcom.ua

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації

Приблизно о 13:45 на Київщині залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека оголошувалася в низці північних, центральних і східних областей. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації.

«Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північному-сході. Загроза застосування авіаційних засобів ураження», – йшлося в повідомленні.

Мешканцям «почервонілих» областей слід було перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.

О 13:56 повітряна тривога дісталася до Києва. Повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку 

Мапа тривог станом на 13:56 мала такий вигляд:

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала менш ніж пів години фото 1

Нагадаємо, триває 822-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: Київщина Україна тривога

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