Учені дізналися, яке почуття більше за сум і тривогу шкодить серцю

Порушення розслаблення кровоносних судин може призвести до атеросклерозу

Недавнє дослідження, опубліковане в Journal of the American Heart Association, показало, що короткочасні напади гніву, викликані спогадами про минуле, можуть пошкодити наші судини. Судячи з усього, наші емоції можуть чинити більш глибокий вплив на найважливіші аспекти фізичного здоров'я, зокрема на серцево-судинну систему і роботу кровоносних судин, пише Knowridge.

Порушення розслаблення кровоносних судин може призвести до атеросклерозу – стану, що характеризується відкладенням жирів та інших речовин на стінках артерій, що підвищує ризик серцевих захворювань та інсультів. Однак нове дослідження вчених було присвячене вивченню того, як конкретні емоції, зокрема гнів, впливають на здоров'я судин, і воно виявило серйозний вплив нашого настрою на наш організм.

У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Даічі Шімбо з Медичного центру Колумбійського університету в Ірвінгу, США, 280 дорослих людей брали участь у різноманітних завданнях, покликаних викликати певні емоції, такі як гнів, тривога та смуток, а також у нейтральному завданні з лічби до 100. Здоров'я кровоносних судин учасників контролювалося шляхом вимірювання їхнього розширення до і після виконання завдань. Результати показали помітне погіршення розширення кровоносних судин після виконання завдань, що викликають гнів, причому ефект зберігався близько 40 хвилин. Цікаво, що завдання, які спричиняють тривогу та сум, не мали істотного впливу на здоров'я судин, що свідчить про те, що різні емоції по-різному впливають на серцево-судинну систему, а гнів є найшкідливішою з них.

Дослідники припускають, що гнів якимось чином порушує функцію судинного ендотелію – критичного елемента в розвитку серцевих захворювань. Доктор Гленн Левін з Медичного коледжу Бейлора наголосив, що сильні емоційні стани, як-от гнів або стрес, є відомими тригерами для серйозних серцево-судинних ускладнень, і це дослідження є підтвердженням цих висновків.

Це дослідження є частиною масштабнішої ініціативи під назвою «Можливі механізми, що лежать в основі виникнення інфаркту міокарда та емоцій» і являє собою перший крок учених до розуміння складного зв'язку між емоційними станами і здоров'ям судин. Учасники дослідження, здебільшого молоді та здорові дорослі люди, які проживають в околицях Колумбійського університету, проходили завдання в контрольованих умовах, що може обмежити широке застосування отриманих результатів. Однак у майбутніх дослідженнях вчені сподіваються вивчити більш різноманітні групи населення і реальні умови, щоб підтвердити і розширити свої висновки.

Їхня робота зайвий раз підкреслює критичний вплив емоцій, особливо гніву, на здоров'я нашого серця. Самоконтроль над нашими емоціями може допомогти не тільки уникнути загострення соціальної обстановки, а й уберегти його від серйозних ушкоджень і врятувати наше життя в довгостроковій перспективі.

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