У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух

О 15:02 у Сумах було оголошено повітряну тривогу

Сьогодні, 12 травня, о 15:16 у Сумах було чутно звук вибуху. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні вибуху Повітряні сили України попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках та розвідувальних БпЛА.

Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Нагадаємо, Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

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