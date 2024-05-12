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У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 15:02 у Сумах було оголошено повітряну тривогу

Сьогодні, 12 травня, о 15:16 у Сумах було чутно звук вибуху. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні вибуху Повітряні сили України попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках та розвідувальних БпЛА. 

Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:

У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух фото 1

Нагадаємо, Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.

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Теги: вибух росія окупанти Суми війна Україна тривога росіяни Повітряні сили ЗСУ

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