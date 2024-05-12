У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
О 15:02 у Сумах було оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 12 травня, о 15:16 у Сумах було чутно звук вибуху. Про це повідомляє Суспільне.
Напередодні вибуху Повітряні сили України попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках та розвідувальних БпЛА.
Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:
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