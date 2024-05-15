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У Сумах пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Сумах пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога розпочалася об 04:11

15 травня о 04:33 в Сумах прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряна тривога в Сумах та області розпочалася о 04:11. За декілька годин до повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Сумах пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 6 травня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини. Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області. «На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Триває 812 доба повномасштабного вторгнення. За поточну добу противник провів 31 атаку позицій наших військ. З початку доби противник завдав вісім авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ.

Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки – 32 одиниці.  Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

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Теги: Суми озброєння втрати ворог тривога

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