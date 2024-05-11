У Харкові було чутно вибух

Є влучання у передмісті

Ввечері, 11 травня, 0 21:10 у Харкові пролунав вибух, зазначається, що є приліт у передмісті. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.

Як повідомлялося, «сіра зона» почала формуватися після того, як окупанти відступили після невдалого наступу у 2022 році. Зараз ця територія починає розширюватися через нову спробу наступу РФ.

До слова, російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Однак Сполучені Штати не очікують «серйозних проривів».