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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 01:39 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога.

Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із застосуванням ворожих безпілотників.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вважає, що у 2025 році вдасться запустити міжнародний компенсаційний механізм для відшкодування збитків від агресії Росії, створений у Гаазі.

До слова, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії.

Чиновники побоюються, що може збільшитися кількість диверсій та кібератак на країни НАТО. Інший же анонімний співрозмовник повідомив, що Росія може навіть наважитися завдати ударів по американських військах – прямих чи непрямих. Наприклад, атакувати їх на Близькому Сході чи в інших регіонах.

 

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Теги: росія тривога

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