Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наймолодшому постраждалому 4 роки: фото наслідків атаки на Павлоград

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Наймолодшому постраждалому 4 роки: фото наслідків атаки на Павлоград
РФ здійснила атаку по Павлограду. Уже відомо про пів сотні постраждалих
фото: пресслужба ДСНС

Унаслідок обстрілу пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок

У Павлограді внаслідок російської атаки постраждало понад 50 людей віком від 4 до 86 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наймолодшому постраждалому 4 роки: фото наслідків атаки на Павлоград фото 1

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, наслідки уточнюються. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

«Уже пів сотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу. Побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють», – написав Лисак.

Наймолодшому постраждалому 4 роки: фото наслідків атаки на Павлоград фото 2

Як повідомлялося, сьогодні, 6 вересня, російські загарбники обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. Є постраждалі та руйнування. Лисак додав, що вже відомо про одного загиблого і кількість постраждалих зростає. 

6 фото
На весь екран

В регіоні була оголошена тривога через загрозу балістики. Зокрема, судячи з повідомлень, окупанти направили на Павлоград дві швидкісні цілі. Військові зафіксували їх у Харківській та Донецькій областях.

У Повітряних силах повідомили, що 6 вересня, близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області балістичною ракетою. «Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу «Іскандер-М» /KN-23 із Воронезької та Ростовської областей. Нажаль, є постраждалі. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу!» – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 6 вересня російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину. З вечора і до пізньої ночі окупанти обстрілювали кілька районів області. Внаслідок обстрілів РФ у Нікополі постраждали двоє цивільних.  Нікопольський район став мішенню для безпілотників, важкої артилерії та РСЗВ «Град».  У Павлоградському та Синельниківському районах лунали вибухи та вирували пожежі. У Синельниківському районі вогонь знищив господарську споруду та пошкодив близько десяти приватних будинків. 

Також у ніч на 6 вересня ворог атакував Львівську область трьома ударними дронами. Їх усі збили наші сили протиповітряної оборони. Загиблих чи постраждалих немає. Загалом під час двох повітряних тривог, які оголошували на Львівщині цієї ночі, ворог атакував область трьома ударними безпілотниками. Усі їх наша ППО знешкодила.

Теги: окупанти обстріл військові Дніпропетровщина ворог тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські командири залишили напризволяще понад 100 солдатів
Рота російських солдатів здалася в полон у Курській області (відео)
15 серпня, 10:07
Соцмережі поширили фото, на якому нібито вилучають готівку у полковника Бориспільського ТЦК
Чи затримувала СБУ Бориспільського воєнкома? Реакція пресслужби ТЦК
16 серпня, 12:16
За попередніми даними, постраждав один працівник підприємства
Ворог вдарив по підприємству в Купʼянському районі: є загиблі (оновлено)
15 серпня, 18:35
У Києві та низці областей тривога тривала 45 хвилин
У Києві та низці областей тривога тривала 45 хвилин
16 серпня, 00:51
Російський танк Т-90М «Прорив», який захопили львівські десантники
Десантники на Курщині затрофеїли новітній російський танк
18 серпня, 15:52
Перетин демілітаризованої зони з Північної Кореї передбачає великі ризики, зокрема перетин полів з мінами та можливий обстріл солдатами КНДР
Військовий з КНДР утік до Південної Кореї – ЗМІ
20 серпня, 21:50
Сергій Сергійчук – український військовослужбовець та політик
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
28 серпня, 15:18
Росіяни просуваються на Покровському напрямку
Ворог окупував ще одне село на Донеччині – DeepState
31 серпня, 01:50
Наслідки удару по Сумах
Удар по Сумах: поліція уточнила наслідки
2 вересня, 03:22

Події в Україні

Наймолодшому постраждалому 4 роки: фото наслідків атаки на Павлоград
Наймолодшому постраждалому 4 роки: фото наслідків атаки на Павлоград
У низці областей змінені графіки відключення світла
У низці областей змінені графіки відключення світла
«Метінвест» розширює виробництво для армії: нові бункери та мінні трали на фронті (фото)
«Метінвест» розширює виробництво для армії: нові бункери та мінні трали на фронті (фото)
РФ вдарила по Павлограду: є загиблий та руйнування (оновлено)
РФ вдарила по Павлограду: є загиблий та руйнування (оновлено)
«Слугу» Дмитрука буде внесено до бази Інтерполу – ДБР
«Слугу» Дмитрука буде внесено до бази Інтерполу – ДБР
Мобілізований на Закарпатті помер від побиття? Коментар ТЦК
Мобілізований на Закарпатті помер від побиття? Коментар ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян
11K
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
8671
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
5992
Екснардеп поширив фейк про смерть Шуфрича

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua