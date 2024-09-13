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Обмін полоненими та Ялтинська європейська стратегія. Головне за 13 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обмін полоненими та Ялтинська європейська стратегія. Головне за 13 вересня
фото: Telegram/«Азов»

У ході чергового обміну військовополоненими вдалося повернути 49 українців та українок

Обмін полоненими, Ялтинська європейська стратегія, новий пакет допомоги для України. «Главком» склав добірку новин 13 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Обмін полоненими

У ході чергового обміну військовополоненими вдалося повернути 49 українців та українок. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Зокрема, Вперше за більш ніж рік із неволі повернулися бійці «Азову». Україна під час сьогоднішнього обміну змогла повернути 15 бійців «Азову». 

Ялтинська європейська стратегія

Сьогодні почав роботу щорічний форум Ялтинської європейської стратегії (YES). Зокрема, президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну.

Також очільник нашої держави в межах YES зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та колишнім державним секретарем США (2018–2021) Майком Помпео, які приїхали до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Крім того, президент обговорив із міністрами закордонних справ Литви та Польщі Габріелюсом Ландсбергісом і Радославом Сікорським євроінтеграційні можливості для України.

Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Це вже 25-те постачання військової техніки від Гельсінкі.

Вартість нової партії оцінюють приблизно в €118 млн, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула €2,3 млрд.

ВООЗ схвалила першу вакцину проти мавпячої віспи

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від компанії Bavarian Nordic як першу вакцину проти мавпячої віспи, яка нині відома як mpox.

Вакцина, яка є дводозовою інʼєкцією для людей віком від 18 років, може бути використана також для немовлят і дітей, а також для вагітних і осіб з ослабленим імунітетом у випадках, коли переваги переважають потенційні ризики.

ВООЗ також рекомендує одноразову дозу вакцини в умовах обмежених запасів. Дослідження показали, що однодозова вакцина Mva-Bn, введена перед зараженням, забезпечує 76% захисту від mpox, а дві дози гарантують приблизно 82% ефективності.

ЄС представив нові варіанти продовження санкцій проти Росії

Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій проти Росії. Щоб забезпечити Україні кредит у розмірі $50 млрд, країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано.

Перший варіант, який представила Єврокомісія, включає п'ятирічне блокування російських активів з переглядом кожні 12 місяців і кваліфіковану більшість країн ЄС, необхідну для розморожування активів.

Другий варіант – відновлення заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням.

Третім варіантом є продовження терміну продовження всіх санкцій, пов'язаних з Росією, до 36 місяців. Наразі санкції ЄС щодо Росії можуть продовжуватись кожні пів року.

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Теги: обмін полоненими війна Володимир Зеленський YES росія

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