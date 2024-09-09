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Прем’єр Румунії пояснив, чому війська не збили російський безпілотник

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прем’єр Румунії пояснив, чому війська не збили російський безпілотник
Румунський політик назвав інцидент з російським дроном черговою провокацією
фото з відкритих джерел

Румунський прем’єр відкинув закиди в бездіяльності влади через порушення повітряного простору російським дроном

Румунія відреагувала на порушення повітряного простору російським дроном в режимі реального часу. Військові стежили за ситуацією за допомогою винищувачів F-16. Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє Agerpres.

Румунський прем’єр відкинув закиди в бездіяльності влади через порушення повітряного простору російським дроном минулими вихідними. Чолаку наголосив, що Румунія відреагувала на порушення повітряного простору в режимі реального часу. Він додав, що румунська сторона не була зобов'язана вживати заходів.

«Якби безпілотники цілились по румунській території, звичайно, наша країна втрутилася б», – запевнив прем’єр Румунії.

Політик назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх з Україною держав реагувати на подібні ситуації.

Нагадаємо, у Румунії триває перевірка місць, де міг впасти російський безпілотник. Він порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня під час атаки РФ на Україну.

До слова, Україна активно й успішно розвиває засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії ворожим дронам, що допомагає зберегти обмежені системи протиповітряної оборони й ракети.

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Теги: Румунія прем’єр-міністр безпілотник дрон росія

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