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Москва формулює свій «ядерний обов’язок перед світом»

glavcom.ua
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Черговий останній аргумент «короля Кремля» знову свідчить, що він голий
колаж: glavcom.ua

РФ готується змінити свою ядерну доктрину

Після розмов про ядерний удар по «умовній Познані» радник АП РФ Караганов запропонував атакувати вже реальний Берлін.

Він заявив, що поточна доктрина і політика у сфері застосування ядерної зброї застаріла і не виконує свої функції, оскільки практично повністю виключає застосування такого озброєння.

Таку політику Карганов назвав «аморальною» і закликав переробити доктрину.

«Головна її мета має полягати в тому, щоб усі нинішні та майбутні противники були впевнені, що Росія готова застосувати ядерну зброю. Це не тільки наш обов'язок перед нашою країною і нашими громадянами, які зараз гинуть на фронтах і навіть уже у мирних містах, це наш обов'язок і перед світом. Якщо ми не реактивізуємо ядерне стримування, то світ впаде в низку воєн, які неминуче набудуть ядерного характеру і завершаться третьою світовою війною. Це питання кількох років. Обов'язок Росії – різко активізувати ядерний фактор у світовій політиці й переконати наших супротивників у тому, що ми готові застосувати ядерну зброю в разі будь-яких зазіхань на нашу територію і наших громадян», – пояснив Караганов.

Москва формулює свій «ядерний обов’язок перед світом» фото 1

У відповідь на удари по РФ звичайною зброєю він пропонує атакувати європейські столиці: «Якщо дрон знову прилетить по Кремлю, то чому б для початку не завдати звичайного ракетного удару по Рейхстагу? Нехай горить», – пояснює він.

Насправді, не таємниця, що РФ готується змінити свою ядерну доктрину.

Напередодні спікер Держдуми Володін уже пригрозив ударами «більш потужною зброєю». Під якою може матися на увазі тільки ядерна, оскільки всі інші види озброєнь Росія в Україні вже застосовувала.

Нагадаємо, зараз доктрина РФ передбачає лише чотири випадки застосування ядерної зброї:

  1. Отримання достовірної інформації про старт балістичних ракет, які атакують її територію та/або територію її союзників.
  2. Противник застосовує проти РФ та/або її союзників ядерну або інші види зброї масового ураження.
  3. Противник діє проти російських критично важливих державних або військових об'єктів, що може завадити застосуванню ядерних сил РФ.
  4. На РФ відбувається напад із застосуванням звичайної зброї, який ставить під загрозу саме існування держави.

Як бачимо, під жодну з цих причин (навіть, останню – адже Путін вперто ігнорує «ситуацію в Курській області) нинішній «протокол» застосування ядерної зброї не підпадає. Ось у РФ його і вирішили «докрутити». Принаймні, інформаційно. Хоча це нікого у світі вже давно не вражає. Хай би як Путін не переконував, що «якщо ракети країн НАТО битимуть по території РФ, то це означатиме, що ці країни вступили в безпосередню війну з Росією. І вона буде змушена їм відповідати».

Черговий останній аргумент «короля Кремля» знову свідчить, що він голий. Його шантаж – це свідчення відсутності інших можливостей вплинути як на Захід з Україною, так і можливо, на «партнерів», щоб ті не дошкуляли йому своїми «мирними планами». Єдина новина у цій риториці в тому, що у Москві ядерний напад вже вважають «своїм обов'язком перед світом».

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Теги: росія путін ядерна зброя політика напад Берлін радник шантаж

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