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Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року
РФ 19 разів намагалася вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку
фото: Telegram / Zelenskiy / Official

За минулу добу відбулося 115 бойових зіткнень: найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському напрямку

За минулу добу противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 73 КАБ), використав для ураження 567 дронів-камікадзе. Здійснив більше 2900 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 115 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському та Покровському напрямках.

Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Росіяни чотири рази атакували неподалік Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців. Два бойових зіткнення триває.

За попередніми підрахунками, на даний час втрати агресора за сьогодні складають 72 військовослужбовця вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину, 25 БпЛА та автомобіль, пошкоджено дві артсистеми, два автомобіля та бойову броньовану машину.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. Атаки противника відбито Силами оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Загарбницька армія атакувала 22 рази в районах Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Досі точиться шість боєзіткнень, решту – наші воїни зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Окупанти три рази впродовж дня намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Виїмка.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Зафіксовано три бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Часового Яру та Андріївки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Мали місце шість атак противника поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки. П’ять атак відбито, триває бій. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Ворог 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. За минулу доби, окупанти в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, та Гродівка 16 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки тривають в районах населених пунктів Селідове, Михайлвка та Новогродівка.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше 200 окупантів, 80 з них – безповоротно. Знищено два міномета та сім автомобілів окупантів, також пошкоджено артсистему, дві бойових броньованих машини та чотири автомобіля.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

Складна ситуація на Курахівському напрямку, де ворог 35 разів атакував наші позиції поблизу Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільшу активність проявляв у районі Костянтинівки та Українська. На даний час українські воїни відбили 30 атак, п’ять боєзіткнень досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали сім атак противника, поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви – п’ять атак відбито, ще дві триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 10
скриншот: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Противник провів п’ять невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року фото 11
скриншот: deepstatemap.live

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 79-тої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому втрат в живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 934-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти армія Генштаб машини автомобіль втрати ворог

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Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року
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