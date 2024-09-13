Банкова спрогнозувала, коли запрацює механізм компенсацій збитків від агресії РФ

У Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування

Наступного року Україна сподівається підписати угоду про створення комісії з розгляду заяв для запуску міжнародного компенсаційного механізму

У 2025 році вдасться запустити міжнародний компенсаційний механізм для відшкодування збитків від агресії Росії, створений у Гаазі. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

За словами Мудрої, у зустрічі учасників механізму взяли участь понад 100 представників з 55 країн з усіх континентів, ЄС і Ради Європи, які обговорили «ключові принципи роботи майбутньої комісії» та провели перше читання проєкту нового міжнародного інструменту.

«Уже наступного року ми маємо завершити ці переговори і підписати угоду про створення комісії з розгляду заяв для запуску цього міжнародного інструменту», – додала заступниця керівника Офісу президента, наголосивши, що для міжнародних процесів «це безпрецедентна швидкість».

Нагадаємо, у Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіло, як українці можуть подати заяву до реєстру збитків.

Раніше уряд передбачив можливість для людей, які не мають «Дії» або смартфона, подавати заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення».

Як повідомлялося, власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію».

До відома, Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України.