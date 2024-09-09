Росія вичерпала резерви енергетики, які залишилися від Радянського Союзу

Енергосистема Далекого Сходу входить в осінньо-зимовий період без необхідного резерву генерувальних потужностей

Росія вичерпала резерви електроенергетики, які були створені за часів Радянського Союзу. Натомість на модернізацію галузі не вистачає коштів. Про це заявив міністр енергетики Сергій Цивільов в інтерв’ю російському ЗМІ.

«Резерви створеної в СРСР енергетики вичерпані. Основна причина – недофінансування модернізації обладнання та підтримання його в нормативному стані», – сказав Цивільов.

За словами міністра, енергосистема Далекого Сходу входить в осінньо-зимовий період без необхідного резерву генерувальних потужностей, зокрема через перенесення капремонту низки теплоелектростанцій. У зв'язку з цим Міненерго віднесло Далекосхідний федеральний округ до регіонів з високими ризиками в електроенергетиці.

Зокрема, член експертної ради при Російському газовому товаристві Павло Маришев каже, абсолютна більшість об'єктів великої генерації сучасної Росії – це радянська спадщина.

«Очевидною проблемою, яка є основним джерелом ризиків внутрішнього периметра, є високий моральний знос обладнання. Це, до речі, стосується і електромережевого комплексу, який оновлюється недостатньо швидкими темпами», – каже він.

Нагадаємо, у всіх регіонах України упродовж доби 9 вересня не прогнозується відключення світла.

Як повідомлялося, Центр протидії дезінформації представив кілька варіантів розвитку ситуації з електропостачанням в Україні в осінньо-зимовий період. Найоптимістичніший прогноз передбачає, що українці матимуть світло до 12 годин на добу.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за сприятливих умов – стабільна робота 8–9 енергоблоків АЕС та відносно тепла зима – можливо відновити близько 3 ГВт із пошкоджених 6 ГВт потужності. У такому разі відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

За песимістичним сценарієм, якщо відновлять лише 2000 МВт, а працюватимуть 6–7 блоків АЕС при суворій зимі, українці можуть залишитися без світла до 20 годин на добу.