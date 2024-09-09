Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія вичерпала резерви енергетики, які залишилися від Радянського Союзу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія вичерпала резерви енергетики, які залишилися від Радянського Союзу
Абсолютна більшість об'єктів великої генерації сучасної Росії є радянською спадщиною
фото з відкритих джерел

Енергосистема Далекого Сходу входить в осінньо-зимовий період без необхідного резерву генерувальних потужностей

Росія вичерпала резерви електроенергетики, які були створені за часів Радянського Союзу. Натомість на модернізацію галузі не вистачає коштів. Про це заявив міністр енергетики Сергій Цивільов в інтерв’ю російському ЗМІ.

«Резерви створеної в СРСР енергетики вичерпані. Основна причина – недофінансування модернізації обладнання та підтримання його в нормативному стані», – сказав Цивільов.

За словами міністра, енергосистема Далекого Сходу входить в осінньо-зимовий період без необхідного резерву генерувальних потужностей, зокрема через перенесення капремонту низки теплоелектростанцій. У зв'язку з цим Міненерго віднесло Далекосхідний федеральний округ до регіонів з високими ризиками в електроенергетиці.

Зокрема, член експертної ради при Російському газовому товаристві Павло Маришев каже, абсолютна більшість об'єктів великої генерації сучасної Росії – це радянська спадщина.

«Очевидною проблемою, яка є основним джерелом ризиків внутрішнього периметра, є високий моральний знос обладнання. Це, до речі, стосується і електромережевого комплексу, який оновлюється недостатньо швидкими темпами», – каже він.

Нагадаємо, у всіх регіонах України упродовж доби 9 вересня не прогнозується відключення світла.

Як повідомлялося, Центр протидії дезінформації представив кілька варіантів розвитку ситуації з електропостачанням в Україні в осінньо-зимовий період. Найоптимістичніший прогноз передбачає, що українці матимуть світло до 12 годин на добу.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за сприятливих умов – стабільна робота 8–9 енергоблоків АЕС та відносно тепла зима – можливо відновити близько 3 ГВт із пошкоджених 6 ГВт потужності. У такому разі відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

За песимістичним сценарієм, якщо відновлять лише 2000 МВт, а працюватимуть 6–7 блоків АЕС при суворій зимі, українці можуть залишитися без світла до 20 годин на добу.

Читайте також:

Теги: енергетика росія міністр СРСР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 6 вересня
Зробімо так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії
6 вересня, 12:53
Польща продовжила на 90 днів дію буферної зони на кордоні з Білоруссю
Польща продовжить термін дії буферної зони на кордоні з Білоруссю
6 вересня, 11:39
Енергетичне Співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від наміру уніфікувати тариф
Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії суперечить європейським нормам – Енергетичне співтовариство
4 вересня, 13:26
Під час екстрених відключень світла планові графіки не діють
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
30 серпня, 10:20
Російські священники окропили пожежні машини святою водою
Нафтобаза біля Ростова горить уже тиждень. Священники з іконами не допомогли
25 серпня, 16:41
Експорт електроенергії відбуватиметься виключно в період профіциту
Графіки відключень світла скасовуються? Україна відновлює експорт електроенергії
23 серпня, 16:39
Кремль попередив росіян, що їм треба вчитися жити під санкціями десятиліття
Кремль попередив росіян, що їм треба вчитися жити під санкціями десятиліття
16 серпня, 20:06
Російська стратегія розбилась об реальність на Курщині
Курська операція. Чому Кремль робить вигляд, що нічого не сталося
16 серпня, 17:30
Уряд продовжує працювати над децентралізацією енергосистеми
Ввозити енергетичне обладнання в Україну буде простіше: деталі від Шмигаля
9 серпня, 17:32

Економіка

Швеція передає Україні нове озброєння на майже пів мільярда євро
Швеція передає Україні нове озброєння на майже пів мільярда євро
Росія вичерпала резерви енергетики, які залишилися від Радянського Союзу
Росія вичерпала резерви енергетики, які залишилися від Радянського Союзу
На Польщу очікує яєчна криза – ЗМІ
На Польщу очікує яєчна криза – ЗМІ
В яких країнах ЄС українці мають найбільші заробітки
В яких країнах ЄС українці мають найбільші заробітки
Реконструкція пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ»: що зміниться
Реконструкція пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ»: що зміниться
Китай відмовився кредитувати уряд Росії у юанях
Китай відмовився кредитувати уряд Росії у юанях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
13K
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6108
Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков
5999
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
5916
Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину
4733
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи

Новини

Google заборонив верифікувати акаунт за допомогою російських номерів
Сьогодні, 17:07
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua